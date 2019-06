Paus na overlijden Noa (17) uit Arnhem: ‘Euthanasie en hulp bij zelfmoord zijn verlies voor ons allen’

Noa leed jarenlang aan een posttraumatische stressstoornis, depressies en anorexia. In haar biografie ‘Winnen of leren’ stelde ze dat haar leven geen zin meer had. Ze beschreef dat ze op jonge leeftijd werd aangerand en verkracht. Internationale media, waaronder Italiaanse dagbladen, berichten in navolging van De Gelderlander nu over de dood van Noa. Dat was een reden voor paus Franciscus om ook te reageren, stellen onder meer The Washington Post en Fox News.



‘Het is onze roeping om degenen die lijden nooit te verlaten, nooit opgeven, maar verzorgen en liefhebben om de hoop te herstellen’, schrijft de paus verder in zijn tweet, vertaald van het Engels naar het Nederlands. Het bericht van het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk is inmiddels duizenden keren geretweet en tienduizenden keren ‘geliket’ door mensen van over de hele wereld.



De familie van Noa zegt dat er geen sprake is geweest van actieve euthanasie. Woordvoerders van het Vaticaan waren woensdagmiddag niet bereikbaar voor een reactie.