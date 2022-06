Pedofiel die ‘meer dan 100’ jongens vuurtjes liet uitplassen moet 1,5 jaar de cel in

Geen werkstraf

Het opleggen van een werkstraf ziet de rechtbank niet zitten. In de rechtszaak ging het om 19 aangiftes met 27 jongens. De methode was vrijwel steeds hetzelfde. De Arnhemmer vertelde bij een speelplaats of bos een verhaal over een speurtocht. Daarna liet hij ze een vuurtje uitplassen of in een fles plassen. In één geval zat hij ook fysiek aan het kind. Ook maakte hij filmopnamen van plassende jongens.