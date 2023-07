Peter Gillis verliest horecavergunning voor Vakantiepark Arnhem

Is het klaar met ‘Massa is Kassa’ van Peter Gillis? ‘Nooit begrepen dat hij op een sokkel is geplaatst als nationale volksheld’

Massa is Kassa, de realitysoap van de familie Gillis, was ooit razend populair. Mensen vonden het vermakelijk, luchtig en soms ook grappig. Miljoenen kijkers verder lijkt het tv-programma nu bijna ten onder te gaan. De laatste aflevering van het tiende seizoen telde ‘slechts‘ 400.000 kijkers. Is het succes voorbij?