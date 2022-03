Peter Gillis wil vluchtelingen uit Oekraïne opvangen op Vakantiepark Arnhem

Longread Bezielde dolken uit Indië even terug op Bronbeek: ‘Een kris moet eten en drinken’

ARNHEM - In Kumpulan Bronbeek in Arnhem strijken dit weekend de liefhebbers van de kris neer. Aan deze dolken uit Indonesië in de vorm van een slang kennen mensen al sinds eeuwen magische krachten toe.

4 maart