Petra bedolven onder agressieve reacties omdat ze geen mondkapje draagt: ‘Ik kán het gewoon niet, dan ga ik hyperventileren’

Black Friday, maar het mag niet té druk worden: 'Winkel echt, ga niet slenteren'

27 november ARNHEM - Black Friday is in Arnhem de Black Friday Week geworden. Winkeliers verenigd in het Platform Binnenstad Arnhem hebben daarvoor gekozen om nog iets te verdienen in coronatijd. Tegelijkertijd willen ze voorkomen dat ze van burgemeester Ahmed Marcouch het verwijt krijgen dat ze funshoppen aanmoedigen.