Pijn op de borst? Grote kans dat je straks naar Rijnstate Elst gaat: moet sluitingen Eerste Hart Hulp Arnhem voorkomen

column Remco Kock Bij eten lijkt het geen punt te zeggen dat je naar de Italiaan, Chinees, Japanner of Turk gaat. Met telefoons ligt het misschien anders

,,Ga nou naar zo’n Turk”, zei mijn moeder over de telefoon. ,,Echt, die kunnen je helpen.” Hulp kon ik wel gebruiken. ’s Ochtends had ik berichten verstuurd. Omdat ik geen reactie kreeg, werd ik ongerust. Er was iemand ziek, ik vreesde het ergst denkbare.