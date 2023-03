Pim Scholten nieuwe trainer Loo

Festivals op jacht naar stikstof­ruim­te: koeien weg in ruil voor vertier

Grote evenementen als de Zwarte Cross in de Achterhoek, Lowlands in Biddinghuizen en Dicky Woodstock in Steenwijk moeten de uitstoot van stikstof door auto’s van bezoekers en werkzaamheden op het terrein compenseren. Soms gebeurt dat zelfs door rechten van boeren op te kopen. ,,Het alternatief is stoppen.’’