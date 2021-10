Plan voor nieuwe woonwijk bij Geitenkamp zorgt voor onrust: ‘Hart van bewoners bloedt’

Littekens zijn onvoldoen­de bewijs: Arnhemmer die man in gezicht zou hebben geslagen met glas vrijgespro­ken

12 oktober ARNHEM - Of een 46-jarige Arnhemmer een andere kroeggast in 2018 in zijn gezicht sloeg met een glas? Daar is onvoldoende bewijs voor, concludeerde de rechter vandaag in de Arnhemse rechtbank.