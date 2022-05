Plannen voor nieuw kazerne op vliegbasis Deelen weer wat dichterbij: ‘Staat volledig los van vertrek boeren’

Korpschef Henk van Essen laat zich bijpraten over Arnhemse methode om kinderen uit de drugsmis­daad te houden

ARNHEM - Nationale korpschef Henk van Essen heeft zich donderdag uitgebreid laten bijpraten over de nieuwe aanpak van jeugdcriminaliteit in Arnhem. In een buurthuis in de wijk Presikhaaf werd hij in het bijzijn van burgemeester Ahmed Marcouch bijgepraat door jongerenwerkers, schooldirecteuren en politiemensen.

