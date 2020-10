Plots zat er bij Daniëlle een slang in huis: ‘Ik zal me wel weer het leplazerus schrikken als ie weer tevoorschijn komt’

Jum­bo-al­bum over Arnhemse historie genomi­neerd voor Prodesse­prijs

7 oktober ARNHEM - Het verzamelalbum van supermarktketen Jumbo over de historie van Arnhem, de Romeinse Tuin in Elderveld en de Facebook-pagina Oud Arnhem zijn in de race voor de Prodesseprijs voor Arnhemse geschiedenis.