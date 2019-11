Politie Arnhem vindt bij grote actie niet alleen vuurwerk, maar ook drugs en erectiepillen

Nederlands Watermuse­um in Arnhem is de nummer 1 van Gelderland voor kinderen

10:04 ARNHEM/ALPHEN A/D RIJN - Het Nederlands Watermuseum in Arnhem is tijdens de Museumkids Awards in het Archeon te Alphen a/d Rijn uitgeroepen tot ‘hét Kidsproof Museum van Gelderland’. Die titel is gebaseerd op het oordeel van kinderen die het museum hebben bezocht.