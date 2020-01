Politie bevestigt: vuurwerk oorzaak fatale flatbrand in Arnhem

Jonge verdachten liftdrama komen waarschijn­lijk snel vrij

16:11 ARNHEM - De jongens van 12 en 13 jaar oud die worden verdacht van betrokkenheid bij de noodlottige brand in de flat aan het Gelderseplein in Arnhem wacht waarschijnlijk een rechtszaak achter gesloten deuren. Bepalend voor de vraag welke straf hen wordt opgelegd, is of er sprake is van causaliteit: dat de jongens kan worden aangerekend dat er twee slachtoffers zijn gevallen.