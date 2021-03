Politie deelde jarenlang onterecht informatie over wietverdachten met Belastingdienst

Video Jonathan loopt elke dag 14 kilometer in het spoor van Jezus, voor de Arnhemse daklozen

8 maart ARNHEM - Zie hem daar lopen over de Sonsbeeksingel, in de wietwalm van de koffieshops. De tienjarige Jonathan Hamelink krijgt geen lucht van deze bekoring. Hij is vervuld van een missie in Jezus’ naam.