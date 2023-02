Politie doet grote drugsvondst in huurhuis in Duiven

Volgens de politie was in de woning een zogeheten hennepdrogerij actief. Hier worden henneptoppen, afkomstig van kwekerijen, gedroogd en klaargemaakt voor de uiteindelijke handel. Een belangrijke schakel in de wiethandel, aldus de politie, omdat het de laatste stap is voor het product in een coffeeshop of bij een straatdealer komt te liggen. Omdat het een huurwoning betrof, is ook de woningbouwcorporatie op de hoogte gesteld van de drogerij.

Stekkerij

Eerder deze maand werd er ook al een grote hoeveelheid hennep gevonden in de Liemers. Op 2 februari werden restanten van een hennepstekkerij gevonden in een chalet in Lathum. De stekkerij zit juist weer vooraan in het productieproces van wiet. Hier worden hennepplanten gestekt voordat ze naar een kwekerij gaan.



De stekkerij in Lathum was volgens de politie al enige tijd niet meer in gebruik. Of er voor deze productielocatie mensen zijn aangehouden, is niet bekendgemaakt.