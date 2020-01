Politie doet inval in woning Lelystad in onderzoek naar pedofielenvereniging Martijn

Arnhemse spookrij­der (26) reed dwars over rotonde: ‘Hij was een gevaar voor zichzelf en anderen’

17:23 ARNHEM/HETEREN - Een Arnhemmer (26) is afgelopen zondagavond staande gehouden na roekeloos rijgedrag op de Cora Baltussenallee tussen Arnhem-Zuid en Heteren (N837). Getuige Joost (liever geen achternaam) zag hoe de man in volle vaart, dwars over een rotonde en al spookrijdend over de weg reed.