Politie doet onderzoek naar stoffelijk overschot op Rijnkade in Arnhem

De politie meldde even na negenen de vondst van een stoffelijk overschot in de Rijn. De omgeving is inmiddels afgezet ten behoeve van het politie-onderzoek. Tussen de kade en de rivier zijn schermen geplaatst.



Het lichaam is waarschijnlijk aangetroffen door de bemanning van een bevoorradingsschip. Zij hebben het lichaam vastgemaakt bij een naastgelegen cruiseschip van Asara, zodat het niet kon wegdrijven.



Rond 11.00 uur is het de hulpdiensten gelukt om het lichaam te bergen. Het is nu op weg naar Elst voor nader onderzoek.