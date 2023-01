Politie en handhavers speuren nu ook in de nacht naar illegale activiteiten in Lingewaards buitengebied (maar vinden weer weinig)

Met vier oude barrels door Oost-Europa: Team Schoothoop uit Oosterbeek doet mee aan Carbage Run

OOSTERBEEK - Woeste hoogten, winterse omstandigheden en uitsluitend oude barrels. Team Schoothoop uit Oosterbeek doet mee aan een Carbage Run. Met vier oude auto’s. Die zijn van start gegaan in Dresden. Het team hoopt via Polen, Tsjechië, Slowakije en Hongarije tweeduizend kilometer later op 27 januari te finishen in het Duitse Görlitz. Als het goed gaat tenminste.

23 januari