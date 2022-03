Politie gaat uit van brandstichting bij woning in de Geitenkamp, nog geen aanhoudingen verricht

ARNHEM - De brand die afgelopen zondagochtend woedde in een hoekwoning aan de Sperwestraat in Arnhem, is waarschijnlijk aangestoken. Dat laat de politie weten. Door middel van verder sporenonderzoek hoopt de politie te achterhalen wat er precies is gebeurd.

Het vooroorlogse arbeidershuisje in de Arnhemse Geitenkamp brandde zondagochtend om half zes volledig uit. Op het moment van de brand was niemand aanwezig in de woning. Uit voorzorg moesten buren ook hals over kop hun woningen verlaten, maar door snel ingrijpen van de brandweer sloeg de brand uiteindelijk niet over.

De politie startte direct na de brand een onderzoek in en was ook maandag nog volop aanwezig bij de afgebrande woning. Bij dat onderzoek werd onder meer een brandhond ingezet, die explosieve stoffen kan opsporen. Inmiddels gaat de politie uit dat er daadwerkelijk sprake is van brandstichting, aldus een woordvoerder.

Oproep via Burgernet

Aanhoudingen zijn er nog niet verricht. De politie wil niet zeggen of de bewoner - met wie inmiddels wel contact is gelegd - als verdachte wordt aangemerkt. Na de brand werd via Burgernet opgeroepen om uit te kijken naar een vrouw van ongeveer 1.70 meter - met muts of capuchon en grijze broek met uitlopende pijpen - die mogelijk rond het tijdstip van de brand in de buurt van de woning was.

Quote We moeten voorzich­tig zijn met het toedichten van een rol van deze mevrouw. Ze kan evenwel een getuige zijn. Woordvoerder, Politie

Zij is nog niet geïdentificeerd, zegt de politiewoordvoerder. ,,We moeten voorzichtig zijn met het toedichten van een rol van deze mevrouw. Ze kan evenwel een getuige zijn. We hebben nog niet scherp wie deze mevrouw is, maar ze zou ons verder kunnen helpen bij het onderzoek.”