Politie houdt rekening met brandstichting bij Arnhemse meubelzaak en zoekt twee mogelijke getuigen

ARNHEM - De politie houdt er rekening mee dat de brand die woedde in de Arnhemse meubelzaak Arowonen , is aangestoken. Dat laat een woordvoerster weten. De politie is op zoek naar twee getuigen die mogelijk meer weten.

De brand brak vrijdagnacht rond vier uur uit in het winkelpand aan de Boulevard Heuvelink, een doorgaande weg aan de rand van het centrum van Arnhem. Doordat de vlammenzee zich snel verspreidde, moesten ook naburige appartementen worden ontruimd. De brandweer heeft een bewoner met een hoogwerker van het balkon moeten evacueren.

Pas in de loop van de ochtend was de brand onder controle. De ravage was enorm, een deel van de appartementen is voorlopig onbewoonbaar. De eigenaresse van Arowonen liet in een verklaring op sociale media weten ‘kapot te zijn van de brand’ en ‘een nachtmerrie te beleven’.

Twee getuigen

Omdat het vrijdag lange tijd nog te gevaarlijk was om het pand te betreden, kon nog niets worden gezegd over de mogelijke oorzaak. Inmiddels blijkt uit een eerste onderzoek dat brandstichting een serieus scenario is. Verder sporenonderzoek moet bevestigen of de brand daadwerkelijk is aangestoken.

De politie richt zich daarnaast op twee mogelijke getuigen, die vrijdagnacht iets voor vieren op de Boulevard Heuvelink langs het winkelpand liepen.

Eerdere brand

Het is de tweede brand in één week tijd in Arnhem. Afgelopen dinsdagnacht brandde lunchroom Rico aan de Steenstraat ook al volledig uit. Of er een verband is tussen beide branden, kan de politie nog niet zeggen. Mehmet Boga, eigenaar van Rico, laat in een reactie weten daar niet vanuit te gaan: ,,Ik ken de eigenaars van Arowonen niet en heb nooit zaken met ze gedaan. Sowieso heb ik nog geen enkel idee in welke hoek de brandstichting moet worden gezocht.”