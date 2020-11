Politie met honden in actie in Arnhemse wijk Geitenkamp, jongeren spelen kat-en- muisspel

video Gevangen damhert Sonsbeek­park huppelt weer vrolijk rond, hek stond vermoede­lijk open door vandalisme

17 november ARNHEM - Het jonge damhert dat samen met een ander hert zaterdag via een openstaande poort ontsnapte uit het hertenkamp in het Sonsbeekpark, maakt het goed. Het kadaver van het andere hert, dat werd afgeschoten vanwege ernstige verwondingen, is naar het bos gebracht. De poort van het hertenkamp is vermoedelijk opengezet door vandalen.