Politie na onderzoek: hond Tommy is niet mishandeld

Column Remco Kock Het ging prima met mij en mijn vriendin. Tot mijn positieve coronatest

10 december Over de telefoon vertelde ik een vriend dat ik corona had en mijn vriendin niet. De vriend was zeer bezorgd. Over mijn seksleven. Zijn eerste reactie:. ,,Hoe kan dat?” Ineens begreep hij waarom we geen kinderen hebben. Daarna: ,,Gaat het wel goed tussen jullie?”