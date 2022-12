Politie neemt 900 kilo vuurwerk in beslag tijdens grote controle op de A12: ‘Dit is echt bizar veel’

Frans van der Wee, coördinator vuurwerkteam Gelderland-Midden, kan het eigenlijk niet geloven. ,,We hebben al drie volle bussen. De vierde is onderweg om de in beslag genomen spullen op te halen. Op onze locatie ligt 712 kilo. Daar komt van andere posten nog 100 kilo bij en ook op het bureau ligt nog 90 kilo. Dit is echt bizar veel.”

De oorzaak? Van der Wee wijt de grote ‘vangst’ aan het verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen in Nederland: ,,We zien veel mensen uit het noorden en westen van ons land. Die komen speciaal naar Duitsland om dat soort vuurwerk toch te halen.”

Politie stopt omdat zij het overzicht niet kan bewaren

De politie is blij met het resultaat van de controle. ,,Maar we zijn er na een tijdje mee gestopt. We konden het overzicht niet meer bewaren, doordat er zoveel vuurwerk in beslag is genomen.”