Politie op zoek naar vermiste Mila (16) uit Arnhem

GGD gaat vanaf 18 januari vaccineren op Papendal en in bedrijfs­hal in Wijchen

22 december ARNHEM/ WIJCHEN - De GGD-en gaan vanaf 18 januari vaccineren op sportcentrum Papendal en in een bedrijfshal in Wijchen. In de regio Hart van Brabant gebeurt het vaccineren in Veghel. De regio Noord- en Oost-Gelderland heeft een locatie in Apeldoorn gekozen.