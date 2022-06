Lang niet elke Nederlan­der in grensregio tankt in Duitsland: ‘Ik ben honkvast en misschien wat gemakzuch­tig’

ARNHEM - De lage brandstofprijzen in Duitsland mogen dan aantrekkelijk laag zijn, dat betekent niet dat alle Nederlanders in de grensregio massaal de grens over gaan om te tanken. Zo gooien veel Arnhemmers hun tank nog steeds vol in de Rijnstad, vaak wel bij een – goedkoper – onbemand pompstation.

5 juni