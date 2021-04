Politie reageert op beelden van slaande agent die veelvuldig gedeeld worden

Geen 500 demonstran­ten in Arnhem, maar 2000: Marcouch wil in gesprek met organisa­tie

10:17 ARNHEM - Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem kijkt met gemengde gevoelens terug op de antivirusdemonstratie die de organisatie Nederland in Verzet op deze koningsdag op de Markt in Arnhem gehouden heeft. De demonstratie is zonder incidenten verlopen, maar de organisatie is niet alle afspraken nagekomen. Marcouch wil daarover in gesprek.