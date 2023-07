Politie tast nog altijd in duister over explosies Winkelcentrum Elderhof: ‘Iedere tip onderzocht’

Protest en applaus op informatieavond over flexwonin­gen in Elst

Boosheid en onbegrip, maar ook luid applaus voor de plannen om 130 flexwoningen te bouwen op de Vinkenhof in Elst. Tijdens een informatieavond over het bouwplan in De Hucht lagen de emoties donderdagavond dicht aan de oppervlakte.