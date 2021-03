Politie waarschuwt Baudet in Arnhem: stop met handen schudden en omarmen aanhangers

Kan jij alwéér je verjaardag niet vieren of een ander feestje houden door corona?

12:11 ARNHEM/ BETUWE - De eerste lockdown, in maart 2020, is alweer bijna een jaar geleden. Nog altijd is de regio in de greep van corona. Wie tussen 16 en 31 maart iets te vieren heeft, moet dat dit jaar voor de tweede keer sober voorbij laten gaan.