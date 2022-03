Politie waarschuwt voor fietsende dief die naar auto's kijkt

Kunst veilen voor Oekraïne: ‘ Ik zou het mooi vinden als dit iets ‘van het volk’ gaat worden’

In de Eusebiuskerk in Arnhem staat zaterdag 26 maart een kunstveiling op het programma. De opbrengsten hiervan gaan naar de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Kunstenaar Rob Voerman is een van de initiatiefnemers.

24 maart