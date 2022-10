Politie zoekt inzittenden grijze auto: Opsporing Verzocht met beelden brand meubelzaak Arnhem

Molotov­cock­tail mogelijke oorzaak van megabrand bij Arowonen, buurt bezorgd over daklozen in het pand

ARNHEM - De brand die vorige maand in meubelzaak Arowonen aan de Boulevard Heuvelink in Arnhem woedde, is vermoedelijk door twee mensen aangestoken. Zij sloegen eerst een gat in het raam, waarna ze een brandbaar voorwerp - mogelijk een molotovcocktail - naar binnen wierpen. Dat bevestigen meerdere bronnen aan De Gelderlander.

