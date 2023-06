Politie zoekt vermiste Frans (71) in Doetinchem, broer Bennie gelooft het niet: ‘Gisteren was hij zogenaamd nog in Enschede’

MET VIDEO Gelderse politici eisen vlees en krijgen meteen een gehaktbal: ‘Als ze dat willen, dan doen we dat’

Vlees op het menu in het bedrijfsrestaurant. Dat moet, zo stemden de Gelderse politici afgelopen woensdag. Een week later, nota bene op de provinciale vega-woensdag, staat er een pannetje gehaktballen op het buffet. Maar is er nu echt wat veranderd?