Politiek debatteert zich suf, maar veel kiezers hebben geen idee wat ze moeten stemmen

Peiling verkiezin­gen: grote klap dreigt voor coalitie

De huidige coalitie van VVD, GroenLinks, CDA, ChristenUnie en PvdA in Gelderland lijkt een flinke klap te krijgen bij de komende verkiezingen. In een opiniepeiling van I&O Research houden de vijf partijen nog maar twintig van de huidige dertig zetels over.