Politiemedewerker uit Gelderland buiten functie gesteld: mogelijk betrokkenheid bij geweldsincident

GroenLinks en CDA Renkum ruziën op social media over gemeente­huis Oosterbeek

8:15 OOSTERBEEK - GroenLinks en het CDA in Renkum botsen openlijk over de renovatie of verplaatsing van het gemeentehuis in Oosterbeek. Op Twitter noemt fractievoorzitter Eveline Vink van GroenLinks het CDA ‘leugenachtig’. Coen Geerdes (CDA) reageert met: ,,Wij vinden verplaatsing gewoon een slecht idee.”