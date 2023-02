Pop de champagne! Dit zijn de beste Arnhemse restaurants volgens Gault&Millau

indebuurt.nlWaar in Arnhem kun je het lekkerst eten? Dat onderzochten de juryleden van de restaurantgids Gault&Millau. Hun conclusie: bij 12 restaurants in de stad zit je goed. Heel goed. Deze restaurants in Arnhem staan in de nieuwe gids van Gault&Millau, die maandag 13 februari werd gepresenteerd.

Over Gault&Millau

De restaurantgids van Gault&Millau is te vergelijken met de Michelingids. Wel met een belangrijk verschil: restaurants worden bij Gault&Millau symbolisch bekroond met koksmutsen in plaats van sterren. Hoeveel koksmutsen een restaurant krijgt, hangt af van een aantal factoren. Zo is de smaak van de gerechten natuurlijk belangrijk, maar ook de ontvangst, adviezen voor wijn, sfeer en nog veel meer.

Negentien categorieën

In totaal hebben 850 restaurants in Nederland de gids gehaald, 75 daarvan staan er voor het eerst in. De restaurants zijn onderverdeeld in negentien categorieën, waaronder beste groenterestaurant, beste cocktailbar, maar ook mooiste terras en beste sommelier.

The Green Rose

The Green Rose is het eerste Arnhemse restaurant dat je in de gids terugziet. De chefs focussen hier op gastvrijheid en dat scoort goed! De jury zegt over dit restaurant: ”De gastvrijheid in dit restaurant is voelbaar. Service is zeer attent met uitleg van hun ‘no waste’ concept. Gerechten volgen elkaar op in een prettig tempo, hebben de juiste temperatuur, samenstelling, portionering en cuisson, en zijn vooral doordacht en mooi opgemaakt onder leiding van chef Jin Hu. Bovenal worden de gerechten door de koks aan tafel gebracht en voorzien van een goede uitleg.”

De Chique Zaak – Konijnenvoer

Ook bij De Chique Zaak – Konijnenvoer kan de champagne gepopt worden; het restaurant staat in de nieuwe gids van Gault&Millau. In het juryrapport staat: ”De Chique Zaak – Konijnenvoer is een mooie statige grote ruimte met sfeerverlichting, waar een serene rust hangt. De menukaart geeft nieuwe inzichten aan de onbegrensde mogelijkheden die groentebereidingen kunnen bieden.” Bij dit restaurant eet je helemaal plantaardig.

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Foto: Rolf Hensel De Gelderlander

De Steenen Tafel

De jury was ook onder de indruk van De Steenen Tafel. Het restaurant aan de Weg achter Het Bos is al jaren een begrip in Arnhem. In het juryrapport staat: ”De Steenen Tafel – een voormalige laureaat in de categorie Terras van het Jaar – vinden we in een oude watertoren op het hoogste punt van Arnhem. Indrukwekkend vergezicht is verzekerd. Net als een verzorgde keuken onder leiding van Janno Cornelissen terwijl mede-eigenaar en gastheer Theo Sigmond voor een gastvrije sfeer instaat.”

Trattoria 89 – Konijnenvoer

Ook Trattoria ’89, de tweede zaak van Konijnenvoer, staat in de nieuwe gids. Dat komt volgens de jury met name door een smaakrijke veganistische keuken. De basis van deze keuken zijn vaak klassieke, herkenbare trattoriagerechten in plantaardige uitvoering. De jury: ”Chef Demian Parasmo en Imane zorgen ervoor dat gasten aangenaam ontvangen en goed bediend worden.” Het getal 89 verwijst overigens naar 1989, het geboortejaar van chef en gastvrouw.

La Belle Source

De chefs van La Belle Source aan de Bakenbergseweg vieren een feestje! De horecazaak wordt bekroond met maar liefst dertien koksmutsen. In het juryrapport staat onder meer: ”Leuke plek voor een weekendje weg, dit prachtige en uitgestrekte landgoed met tal van mogelijkheden. Voor het betere culinaire werk zorgen chef-kok Niek Bezuijen en zijn team.”

Nog meer restaurants

We hebben de vijf hoogst scorende restaurants in dit artikel verwerkt. Wil je de hele gids bekijken? Klik dan hier. Wil je weten waar je nog meer uit eten kan in Arnhem? Bekijk hier een overzicht met restaurants in de stad.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Arnhem. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!