Portaal koopt wooncomplex bij Winkelcentrum Rijkerswoerd om te voorkomen dat de huren de pan uit rijzen

De driekamerappartementen in het hart van de wijk zijn geschikt voor een- en tweepersoons huishoudens, woningen waar op dit moment de meeste vraag naar is, constateert Portaal. De corporatie heeft in Rijkerswoerd al 450 woningen in bezit. In de hele wijk staan zo’n 5000 huizen, waarvan er circa 1500 (30 procent) in handen zijn van corporaties.