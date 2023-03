Prinses Beatrix bezoekt na skiongeluk alsnog militair rusthuis Bronbeek: ‘U maakte het even spannend’

Laatste loodjes: Harderwij­ker­weg na maanden hinder nog één keer dicht voor asfaltwerk­zaam­he­den

De Harderwijkerweg in Dieren gaat nog één keer op slot voor de laatste asfaltwerkzaamheden. Tijdens dit werk, dat in fases wordt uitgevoerd, is de weg opnieuw in delen afgesloten voor doorgaand verkeer.