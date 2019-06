Proef met kosten dierenarts minima met huisdier krijgt vervolg

Binnen de Arnhemse coalitie is nu onenigheid over de onenigheid

8:34 ARNHEM - De breuk in de Arnhemse coalitie gaat over zorgtekorten, stellen GroenLinks en PvdA. Niet waar, stellen de ex-coalitiepartners VVD en D66: het gaat over geld. Zo is er nu in de coalitie ook onenigheid over de onenigheid.