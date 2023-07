Professionele schoonmaak op afroep en meer kunstzinnige schakelkasten: Arnhem gaat graffiti aanpakken

Kunstwerk in spoortun­nel Arnhem al beklad voordat het af is: ‘Buitenge­woon triest’

,,Buitengewoon triest.’’ Buurtbewoner Hubert Slings heeft geen andere woorden voor de bekladding van het kunstwerk in de spoortunnel aan de Wichard van Pontlaan in Arnhem. ,,Het kunstwerk was nog niet eens af. Waarom doe je zoiets? Dit kunstwerk maakte zo veel positiviteit in de buurt los. Ik vind het bedroevend.’’