Programma MASV: vier van de tien thuiswedstrijden tegen zaterdagclubs zijn op zondag

Doof of slechtho­rend? Hier in Arnhem kan je naar een musical met gebaren­tolk

Kan je niet goed of helemaal niet horen? Dan kan een musical volgen lastig zijn. Ténzij iemand de voorstelling vertaalt in gebarentaal. Ben jij doof of slechthorend? Hier in Arnhem kan je naar een musical met gebarentolk.