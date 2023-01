Pröpper meteen in wedstrijdselectie Vitesse: Tronstad ontbreekt in Heerenveen

Davy Pröpper gaat mee met Vitesse naar Heerenveen. De 19-voudig international zit in de wedstrijdselectie van de Arnhemse club voor het duel in Friesland. In het doel keert Kjell Scherpen terug bij de eredivisionist. Sondre Tronstad ontbreekt.

Pröpper (31) maakt bij Vitesse zijn rentree in het profvoetbal. Hij heeft een jaar niet gespeeld, na zijn vertrek bij PSV in januari 2022. De Arnhemmer is meteen speelgerechtigd en heeft een verbintenis tot juli 2024 in de hoofdstad van Gelderland op zak.

Lees ook Vitesse krijgt handtekening: Davy Pröpper keert terug in profvoetbal

Rol Cocu

Vitesse-coach Phillip Cocu heeft een voorname rol gespeeld in de terugkeer van Pröpper. ,,Ik ben zeer blij dat Davy aansluit”, zegt Cocu. ,,De band bij PSV heeft een rol gespeeld, ja. Maar in alles is het vooral belangrijk dat Davy plezier heeft. Dat hij spelvreugde heeft.”

Meteen klaar voor 90 minuten is Pröpper niet, stelt Cocu. ,,Als je normaal prof bent, heb je na een maand vakantie al een voorbereiding van zes weken nodig. Om even de verhoudingen te schetsen. Het houdt wel wat in om nu zomaar te spelen. We moeten oppassen. Voor overbelasting, bijvoorbeeld. Davy moet nog sterker worden. Fitter. Dat wil hij voor zichzelf ook.”

Wisselingen

Bij Vitesse ontbreekt Tronstad vanwege een hamstringkwetsuur. Enzo Cornelisse is terug in de groep na griep. Nikolai Baden Frederiksen zit weer bij de selectie na een disciplinaire straf.

Bij afwezigheid van Tronstad start Melle Meulensteen centraal op het middenveld. Dominik Oroz staat dan in het hart van de verdediging.

Achterin heeft Cocu ook nog de keuze te maken tussen Mitchell Dijks en Maximilian Wittek. ,,Daar is stevige concurrentie”, zegt Cocu. ,,Uiteindelijk spelen meerdere factoren een rol. Dat is de speelwijze en de kracht van de tegenstander, onze eigen tactiek en trainen.”

Duel met Heerenveen

Vitesse treft na een zware reeks met AZ (1-1), NEC (0-0), PSV (1-0 verlies) en Twente (2-2) in Heerenveen een subtopper.

,,In onze situatie is elke wedstrijd lastig”, reageert Cocu. ,,De druk zit er op. Dat is duidelijk. Voor Heerenveen nemen we de sfeer mee van een mooie wedstrijd tegen Twente. We boeken progressie in speelwijze. Maar we hebben ook echt wel een keer een winstpartij nodig. Onderin is het spannend. Alles staat dicht bij elkaar. Boven ons en onder ons.”

Het duel in Heerenveen begint om 20.00 uur.

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Scherpen; Arcus, Flamingo, Oroz, Wittek; Kozlowski, Meulensteen; Manhoef, Bero, Vidovic; Bialek.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.