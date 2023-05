Provincie: derde van Gelderse veebedrijven wordt benaderd voor uitkoop door minister

indebuurt.nl Arnhems festival Spijkerrok is terug dit jaar: 'Laatste keer op Vrijstaat Thialf'

Muziekliefhebbers opgelet! Festival Spijkerrok is terug in Arnhem. Na drie jaar afwezigheid vanwege corona en een kleinere editie in café Bosch vorig jaar, is het festijn zaterdag 17 juni voor het laatst op Vrijstaat Thialf.