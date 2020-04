Provincie Gelderland wil sociale impact van coronavirus op bevolking gaan meten

het virus en ik Robert Vroegop van Albert Heijn in Arnhem maakt tijd voor een warm welkom met ‘anderhalve meter praatje’

16:10 ARNHEM Supermarktmanager Robert Vroegop van Albert Heijn aan de Velperbuitensingel in Arnhem maakt in deze tijd van coronacrisis tijd voor een ‘anderhalve meter praatje’ met de klanten over hun wel en wee. We volgen zijn ervaringen van week tot week.