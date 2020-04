Provincie verdubbelt bedrag acute coronahulp: 5 miljoen euro erbij

‘Het is afzien’, zegt de Arnhemse burgemees­ter Marcouch

21 april ARNHEM - ,,Het is afzien, we zullen elkaar moeten helpen om de dagen goed door te komen.’’ Burgemeester Ahmed Marcouch kan zich desondanks goed vinden in de mededelingen die premier Rutte dinsdagavond deed over de maatregelen. ,,Juist nu we goed op weg zijn, moeten we volhouden.’’