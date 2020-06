Provincie wil grote theaters steunen met miljoenen, kleine theaters vangen bot

Gewapende woningover­val­lers maakten geld en een ketting buit in Arnhem

14:55 ARNHEM - De politie doet naar aanleiding van de overval op de woning in de Ratelaarstraat in Arnhem een oproep om getuigen te vinden. Ook hoopt de politie in het bezit te komen van camerabeelden van voor of na de overval op het rijtjeshuis in Malburgen.