Publiekslieveling ‘Sonsbeek 20-24’ van ‘Arnhems meisje’ krijgt permanente plek in nieuw stadspark

indebuurt.nl Doen! 7 x Arnhemse uitjes met Hemelvaart

Een tijd van extra vrije dagen breekt weer aan, want Hemelvaartsdag en Pinksteren liggen in het verschiet. Plannen maken voor het weekend van 18 tot en met 21 mei 2023? Hieronder zeven uitjes op een rij om te doen met Hemelvaart in Arnhem.