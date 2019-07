Raadsel: politie Arnhem zoekt automobilist die boom op een haar na miste

Het ongeluk moet zijn gebeurd in de nacht van zaterdag op zondag, of anders in de vroege zondagochtend, schat de Arnhemse politie in. De bestuurder van de wagen heeft geluk gehad. Het voertuig miste een boom langs de kant van de weg slechts op een haar na.



Het ongeval gebeurde ter hoogte van het Olympus College en de Decathlon-vestiging in de Rijnhal. De wijkagenten van de Arnhemse wijk Schuytgraaf doen via Facebook een oproep. Getuigen van het ongeval kunnen zich bij hen melden.