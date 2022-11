Raadslid: Arnhem moet ondernemers bij filmhuis ruimhartig compenseren; ‘Wonder dat ze nog bestaan’

het gesprek Koos van Zomeren, natuurex­pert zonder een minuut studie: 'Ik ben minder mild over boeren gaan denken’

Koos van Zomeren (76) schrijft maar door, want schrijven is zoiets als ademhalen. Daar stop je niet zomaar mee. Aan schrijven over de natuur, waarmee hij faam verwierf, is nu een eind gekomen. Het naslagwerk Heel de natuur (behalve vogels) is het schitterende sluitstuk. ,,Natuur, zo is mij steeds duidelijker geworden, is van een ongekende wreedheid.”

19 november