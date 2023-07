Rammelen en ronken uit nostalgie: een ritje in zo’n busje is ook een rit terug in de tijd

Grote drukte bij garagesale van Arnhems theater: ‘Hier hadden we geen rekening mee gehouden’

Grote drukte bij het Posttheater, dat zaterdag een garagesale hield. Opkopers en liefhebbers van nostalgische theatersnuisterijen verdrongen zich zaterdagochtend al voor de deuren van het Arnhemse theater. ,,We wisten niet precies wat we moesten verwachten, maar hier hadden we geen rekening mee gehouden", zegt directeur Harold Oddens.