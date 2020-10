Rattenslang komt tevoorschijn vanachter wasmachine van buren in Arnhem

Een blauw vinkje op deur van De Zilte Zeemeermin van Visbroer­tjes

8 oktober Luuk de Haan en zijn broer Wiebe (de Visbroertjes) zijn met hun visspeciaalzaak De Zilte Zeemeermin in de Steenstraat in Arnhem een van de eerste viszaken in Nederland met het keurmerk voor duurzame vis. ,,Alle supermarkten doen dit al, maar in de handel gebeurt het nauwelijks.”