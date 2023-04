Ravage in Oosterbeek: auto rijdt huis binnen, één gewonde

Kippenvel of braaknei­gin­gen als luidruch­tig een puist op het podium wordt uitgekne­pen

Van héél dichtbij ademen in een microfoon, erin fluisteren, smakken, met een hakmes door een blok schuim snijden. Talloze filmpjes van ASMR, ofwel de tinteling die op je achterhoofd begint en via je ruggenmerg door je lijf trekt, gaan rond op internet. Nu ook te zien én horen in het theater.