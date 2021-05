Realityster Michella Kox opgepakt nadat ze agente ‘kutwijf’ noemt om coronaboete op feestje: ‘Nergens spijt van’

Stomverbaasd was ze, toen ze vrijdagochtend door de politie van haar bed werd gelicht. Of ze zich aan kon kleden en mee wilde gaan. ,,Gelukkig mocht ik m'n sigaretje op roken. Ze hebben me daarna meegenomen en zeven uur in een cel gestopt. En waarom? Omdat ik een agente ‘kutwijf’ heb genoemd. Ik heb helemaal niemand met de dood bedreigd, het was gewoon m'n gevoel dat ik op Facebook heb gezet. We leven in een vrij land waar je mag zeggen wat je wil, maar ze doen alsof ik een crimineel ben”, briest de influencer, bekend van verschillende realityprogramma's van RTL.